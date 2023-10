Atelier lacto-fermentation, à la Cueillette de L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon, 11 novembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir les techniques pour préparer vos légumes lactofermentés lors d’un atelier ludique, original et gourmand ! Au programme : tout sur la lactofermentation, le principe, les techniques, pourquoi c’est indispensable à consommer, donc à faire et les erreurs à ne pas faire.

Démonstration pour réaliser ses bocaux selon les 2 techniques de bases.

Vous repartez avec votre bocal chez vous !

Dégustation de produits fermentés..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:30:00. EUR.

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover how to prepare your own lacto-fermented vegetables in a fun, original and delicious workshop! On the program: everything you need to know about lacto-fermentation, the principle, the techniques, why it’s essential to eat, so you can do it, and the mistakes you shouldn’t make.

Demonstration of how to make your own jars using the 2 basic techniques.

Take your jar home with you!

Tasting of fermented products.

Venga a descubrir las técnicas de preparación de las verduras lactofermentadas en un taller divertido, original y delicioso En el programa: todo lo que necesitas saber sobre la lacto-fermentación, el principio que la sustenta, las técnicas, por qué es esencial para que puedas hacerlo y los errores que no debes cometer.

Demostración de cómo hacer tus propios tarros utilizando las 2 técnicas básicas.

¡Podrás llevarte tu tarro a casa!

Degustación de productos fermentados.

Entdecken Sie in einem spielerischen, originellen und leckeren Workshop die Techniken, um Ihr laktofermentiertes Gemüse zuzubereiten! Auf dem Programm stehen: alles über die Laktofermentation, das Prinzip, die Techniken, warum sie für den Verzehr unerlässlich ist, also gemacht werden muss, und die Fehler, die man nicht machen sollte.

Demonstration der Herstellung von Einmachgläsern nach den beiden Grundtechniken.

Sie nehmen Ihr Glas mit nach Hause!

Verkostung von fermentierten Produkten.

