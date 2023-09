Escape game végétal Cueillette de l’Aragnon Montardon, 1 novembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Escape Game Végétal sous la serre expérimentale :

Serez-vous capable de vous échapper de la serre expérimentale un lieu d’expérience végétales mystérieuses et plein de secrets…

Entre adultes, ou en famille (A partir de 8 ans, si accompagné).

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

Cueillette de l’Aragnon Route de Pau

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Plant Escape Game in the experimental greenhouse:

Will you be able to escape from the experimental greenhouse, a place of mysterious plant experiments full of secrets?

Between adults, or with your family (from 8 years old, if accompanied)

Juego de escape de plantas en el invernadero experimental:

¿Serás capaz de escapar del invernadero experimental, un lugar de misteriosos experimentos con plantas lleno de secretos?

Entre adultos, o en familia (A partir de 8 años, si van acompañados)

Escape Game Pflanzen im experimentellen Gewächshaus :

Wirst du in der Lage sein, aus dem experimentellen Gewächshaus zu entkommen, einem geheimnisvollen Ort für pflanzliche Experimente voller Geheimnisse?

Zwischen Erwachsenen oder mit der Familie (Ab 8 Jahren, wenn begleitet)

