Conte sur les papillons et coloriage végétaux Cueillette de l’Aragnon Montardon, 22 août 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Entraînez votre enfant dans le monde magique des papillons avec un conte qui parle d’insectes et de fleurs. Après ce moment de poésie et d’observations, les enfants seront initiés aux combines du coloriage végétal.

Conte/atelier manuel/Kit de graines pour Jardinier.

Durée : 1h30.

Pour les 3/7 ans..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . EUR.

Cueillette de l’Aragnon Route de Pau

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take your child into the magical world of butterflies with a story about insects and flowers. After this moment of poetry and observation, children will be introduced to the tricks of plant coloring.

Storytelling/handicraft workshop/gardener’s seed kit.

Duration: 1h30.

For 3/7 years old.

Lleve a su hijo al mágico mundo de las mariposas con un cuento sobre insectos y flores. Tras este momento de poesía y observación, los niños se iniciarán en los trucos para colorear las plantas.

Cuentacuentos/taller de manualidades/juego de semillas para jardineros.

Duración: 1h30.

Para niños de 3/7 años.

Entführen Sie Ihr Kind in die magische Welt der Schmetterlinge mit einer Geschichte, die von Insekten und Blumen handelt. Nach diesem Moment der Poesie und der Beobachtungen werden die Kinder in die Tricks des Pflanzenmalens eingeführt.

Märchen/Handarbeitsworkshop/Samenset für Gärtner.

Dauer: 1,5 Stunden.

Für 3/7-Jährige.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN