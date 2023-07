Escape game forestier ! Cueillette de l’Aragnon Montardon, 16 août 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Venez jouer en famille ou entre amis à un escape game à la Cueillette de l’Aragnon à Montardon. Vous aurez un peu plus d’1h pour mener à bien votre mission. Une cabane dans les bois… Un guide… des énigmes légumières, des épreuves sensorielles… serez-vous capable de vous échapper du bois ? Un lieu d’expériences végétales mystérieux et plein de secrets…

Durée : 75 min – De 2 à 5 personnes – A partir de 8 ans – Difficulté moyenne.

Cueillette de l’Aragnon Route de Pau

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and play an escape game with family and friends at the Cueillette de l’Aragnon in Montardon. You’ll have just over 1 hour to complete your mission. A cabin in the woods? A guide? vegetable riddles, sensory tests? will you be able to escape from the woods? A mysterious plant experiment full of secrets?

Duration: 75 min – From 2 to 5 people – From 8 years – Medium difficulty

Ven a jugar a un juego de escape con tu familia o amigos en la Cueillette de l’Aragnon en Montardon. Tendrás poco más de 1 hora para completar tu misión. ¿Una cabaña en el bosque? Un guía? adivinanzas vegetales, pruebas sensoriales? ¿seréis capaces de escapar del bosque? ¿Un misterioso experimento vegetal lleno de secretos?

Duración: 75 min – De 2 a 5 personas – A partir de 8 años – Dificultad media

Spielen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden ein Escape Game in der Cueillette de l’Aragnon in Montardon. Sie haben etwas mehr als eine Stunde Zeit, um Ihre Mission zu erfüllen. Eine Hütte im Wald? Ein Führer, Gemüserätsel, Sinnestests… Werden Sie es schaffen, aus dem Wald zu entkommen? Ein geheimnisvoller Ort voller Pflanzenerfahrungen und Geheimnisse?

Dauer: 75 Min. – 2 bis 5 Personen – Ab 8 Jahren – Mittlerer Schwierigkeitsgrad

