Conte aromatique et chasse aux odeurs Cueillette de l’Aragnon Montardon, 16 août 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Et si grandir était une question de plantes et de curiosité ?

Après une histoire sur les fleurs, les fruits, les légumes et leurs odeurs… participez à une enquête sensorielle durant laquelle, parents et enfants

feront la paire !

Découvertes, conte, atelier manuel, captures et goûter de la ferme.

Pour les 3-6 ans..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . EUR.

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What if growing up was a question of plants and curiosity?

After a story about flowers, fruits, vegetables and their smells… take part in a sensory investigation during which parents and children

parents and children will work together!

Discoveries, storytelling, manual workshop, captures and farm snack.

For the 3-6 years old.

¿Y si crecer tuviera que ver con las plantas y la curiosidad?

Después de un cuento sobre flores, frutas, verduras y sus olores… participa en una investigación sensorial en la que padres e hijos

en pareja

Descubrimiento, cuentacuentos, taller de manualidades, captura y merienda en la granja.

Para niños de 3 a 6 años.

Was wäre, wenn das Aufwachsen eine Frage der Pflanzen und der Neugierde wäre?

Nach einer Geschichte über Blumen, Früchte, Gemüse und ihre Gerüche … nehmen Sie an einer sensorischen Untersuchung teil, während der Eltern und Kinder

ein Paar bilden werden!

Entdeckungen, Märchen, Basteln, Fangen und Snacks vom Bauernhof.

Für Kinder von 3-6 Jahren.

