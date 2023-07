Captures et nichoirs à papillons Cueillette de l’Aragnon Montardon, 8 août 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Découverte sur les papillons, captures au filet et confection d’une mangeoire à papillons!

Découvertes/atelier manuel/goûter.

A partir de 7 ans

Durée : 1h30..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

Cueillette de l’Aragnon Route de Pau

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover butterflies, catch them with a net and make a butterfly feeder!

Discoveries/handicraft workshop/snack.

Ages 7 and up

Duration: 1h30.

Descubre las mariposas, atrápalas con una red y fabrica un comedero para mariposas

Descubrimientos/taller de manualidades/merienda.

A partir de 7 años

Duración: 1h30.

Entdecke die Schmetterlinge, fange sie mit einem Netz und baue ein Schmetterlingsfutterhaus!

Entdeckungen/handwerklicher Workshop/Imbiss.

Ab 7 Jahren

Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN