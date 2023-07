Escape game forestier Cueillette de l’Aragnon Montardon, 26 juillet 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Escape game forestier :

Une cabane dans les bois… Un guide… des énigmes légumières, des épreuves sensorielles… serez-vous capable de vous échapper du bois ? Jeu pour adultes ou en familles ( enfant dès 8 ans si accompagné)..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 17:30:00. EUR.

Cueillette de l’Aragnon Route de Pau

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Forest Escape Game :

A cabin in the woods? A guide? vegetable riddles, sensory tests? will you be able to escape from the woods? Game for adults or families (children aged 8 and over if accompanied).

Juego de Escape del Bosque :

¿Una cabaña en el bosque? Un guía? adivinanzas vegetales, pruebas sensoriales? ¿serás capaz de escapar del bosque? Juego para adultos o familias (niños a partir de 8 años si van acompañados).

Escape game Wald :

Eine Hütte im Wald? Ein Führer, Gemüserätsel, Sinnesprüfungen… Werden Sie es schaffen, aus dem Wald zu entkommen? Spiel für Erwachsene oder Familien (Kinder ab 8 Jahren, wenn sie begleitet werden).

Mise à jour le 2023-06-20 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN