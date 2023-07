Soirée musicale & paysanne, à la cueillette de l’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon, 20 juillet 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Bar & tapas, concerts.

19h/22h : bar & tapas paysannes.

Côté bar : pression Shuc de la Brasserie Béarnaise, jus de pomme de la Cueillette, citronnade et sangria blanche faites maison…

Côté restauration : Henri vous propose une sélection assiettes gourmandes de saison à partager à base des légumes du moment, mais pas que !

19h30/22h : concerts avec Kobe & Tidymess (chanson française/pop).

Soirée sans réservation, participation libre..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Cueillette de l’Aragnon Route de Pau

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm/22pm: bar & country tapas.

Bar: Shuc draught from Brasserie Béarnaise, apple juice from La Cueillette, homemade lemonade and white sangria…

Catering: Henri offers a selection of seasonal gourmet plates to share, based on the vegetables of the moment, but not only!

7.30 p.m./10 p.m.: concerts by Kobe & Tidymess (French chanson/pop).

No reservation necessary, free participation.

Bar y tapas, conciertos.

19.00 h / 22.00 h: bar y tapas campestres.

Bar: Shuc de barril de la Brasserie Béarnaise, zumo de manzana de La Cueillette, limonada casera y sangría blanca…

Catering: Henri propone una selección de platos gastronómicos de temporada para compartir, basados en las verduras del momento, ¡pero no sólo!

19h30/22h: conciertos con Kobe & Tidymess (chanson/pop francés).

Sin reserva previa, entrada libre.

Bar & Tapas, Konzerte.

19.00/22.00 Uhr: Bar & bäuerliche Tapas.

Bar: Shuc vom Fass aus der Brasserie Béarnaise, Apfelsaft aus der Cueillette, hausgemachte Limonade und weiße Sangria…

Restaurant: Henri bietet Ihnen eine Auswahl an saisonalen Feinschmeckertellern mit aktuellem Gemüse an, die Sie mit anderen teilen können, aber nicht nur!

19.30/22.00 Uhr: Konzerte mit Kobe & Tidymess (französischer Chanson/Pop).

Abend ohne Reservierung, freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN