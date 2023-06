Conte sur les abeilles et bombes à graines Cueillette de l’Aragnon Montardon Catégories d’Évènement: Montardon

Pyrénées-Atlantiques Conte sur les abeilles et bombes à graines Cueillette de l’Aragnon Montardon, 4 juillet 2023, Montardon. Montardon,Pyrénées-Atlantiques Une histoire qui voyage entre anecdotes naturalistes et rêves paysans… et qui vous révèlera la vraie histoire de la pollinisation. Après le conte nous confectionnerons des bombes à graine que vous pourrez ramener chez vous pour nourrir les abeilles. (Conte/atelier manuel/ goûter de la ferme) Dès 3 ans..

2023-07-04

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

