Découvrez la cueillette des algues lors d’une belle balade à marée basse. Vous apprendrez comment les cueillir, les préparer et les consommer. Je vous dévoilerai leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques.

Un support vous sera offert pour mieux vous repérer dans l’identification.

Dégustation sur place des tartares d’algues.

Animation de 2 heures adaptée au enfants.

Équipement à prévoir: Des bottes de pluie, une veste coupe-vent, une écharpe, un seau ou un panier à palourdes, une paire de ciseaux, un petit pot en verre avec couvercle.

Groupe de 5 personnes maximum.

2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T11:00:00;2021-03-28T10:00:00 2021-03-28T12:00:00;2021-03-29T11:00:00 2021-03-29T13:00:00;2021-03-30T12:00:00 2021-03-30T14:00:00;2021-03-31T13:00:00 2021-03-31T15:00:00

