Cueillette à la ferme Centre social de la Mousserie, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Wattrelos.

du vendredi 9 juillet au vendredi 13 août à Centre social de la Mousserie 1€ par adulte, gratuit pour les enfants

Cueillez fruits, légumes et fleurs directement dans les champs ! Centre social de la Mousserie Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T13:30:00 2021-07-09T17:00:00;2021-08-13T13:30:00 2021-08-13T17:00:00

