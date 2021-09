Cueille le jour présent Galerie Mondapart, 17 septembre 2021, Boulogne-Billancourt.

du vendredi 17 septembre au vendredi 15 octobre à Galerie Mondapart

Cueille le jour présent De la célèbre locution latine horacienne « carpe diem … », Cueille le jour présent … sans te soucier du lendemain est la proposition de cette exposition. Berg et Marie Rancillac figurent un présent d’une rare beauté. Les deux artistes figent l’existant : Berg des paysages et des personnages de sa peinture de Maître, Marie Rancillac les fruits de la terre, en modelant cette même terre. Berg et Marie Rancillac partagent l’évidence de la forme, celle qui nous surprend par sa véracité et nous rassure par sa seule présence. Marie Rancillac est présentée pour la première fois à la galerie Mondapart. La galerie Mondapart est heureuse de vous présenter une exposition qui ouvre la voix de la sérénité, du temps qui s’arrête et de la cueillette de l’instant heureux.

entrée libre petits et grands

Galerie Mondapart 80 rue du Château, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine



