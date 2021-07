Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Cueille-fruit : Atelier de prototypage Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Recup’R, le lundi 2 août à 13:30

On continue avec les outils agricoles et un nouvel atelier de création de prototype! Pour ce lundi, on se lance dans la fabrication de cueille-fruit. Le principe est le même, on essaie d’en faire de deux sortes en plusieurs exemplaires afin de les mettre en test sur plusieurs parcelles! Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement. ⚠️Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers ⚠️ Port du masque obligatoire Places limitées Les ateliers d’outils de jardinage Low-Tech Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T13:30:00 2021-08-02T16:30:00

