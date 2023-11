Marché de Noël de Cudos Cudos, 26 novembre 2023, Cudos.

Cudos,Gironde

Le Comité des fêtes de Cudos a le plaisir de vous inviter à participer à son marché de Noël au coeur du village avec des stands d’artisans et commerçants.

– 10h-15h30 : confection de décorations de noël

– 10h – 17h30 : poney

– 11h : lecture de contes de Noël

– A partir de 14h : maquillage

– 15h30 : décoration du sapin de Noël

– 16h : goûter avec le père Noël.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00. EUR.

Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Cudos is pleased to invite you to take part in its Christmas market in the heart of the village, with stalls from artisans and retailers.

– 10am – 3.30pm: Christmas decoration making

– 10 a.m. – 5:30 p.m.: pony rides

– 11am: reading of Christmas tales

– From 2pm: face painting

– 3.30pm: Christmas tree decoration

– 4pm: snack with Santa Claus

El Comité des fêtes de Cudos tiene el placer de invitarle a participar en su mercado navideño en el corazón del pueblo, con puestos de artesanos y comerciantes.

– de 10.00 a 15.30 h: confección de adornos navideños

– 10.00 – 17.30 h: paseos en poni

– 11 h: lectura de cuentos de Navidad

– A partir de las 14.00 h: pintacaras

– 15.30 h: decoración del árbol de Navidad

– 16.00 h: merienda con Papá Noel

Das Festkomitee von Cudos freut sich, Sie zu seinem Weihnachtsmarkt im Herzen des Dorfes mit Ständen von Kunsthandwerkern und Händlern einladen zu können.

– 10h – 15h30: Anfertigung von Weihnachtsdekorationen

– 10h – 17h30: Ponyreiten

– 11h: Vorlesen von Weihnachtsgeschichten

– Ab 14 Uhr: Schminken

– 15.30 Uhr: Schmücken des Weihnachtsbaums

– 16 Uhr: Snack mit dem Weihnachtsmann

