Trail des Trottebiots Cudos, 25 juin 2023, Cudos.

Cudos,Gironde

Le Comité des Fêtes de Cudos en association avec l’USB Athlétisme organise la 5ème édition du Trail des Trottebiots.

Ouvert à toutes catégories de Cadets à Masters.

Cette année les parcours des deux Trails et de la randonnée sont revisités.

1 course de 9 km

1 course de 17km

1 randonnée pédestre de 9km

1 course pour enfant de moins d’1km pour les 7-11ans.

Inscriptions sur Protiming et possibilité d’inscription sur place le jour de l’évènement (avec supplément).

Possibilité de repas après la course sur réservation au 06.26.70.44.05 avant le 19 juin.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Cudos in association with USB Athlétisme is organizing the 5th edition of the Trail des Trottebiots.

Open to all categories from Cadets to Masters.

This year, the courses for the two Trails and the hike have been revised.

1 x 9km race

1 x 17km race

1 9km hike

1 children’s race of less than 1km for 7-11 year-olds.

Registration on Protiming and possibility of on-site registration on the day of the event (with supplement).

Post-race meals available on reservation by calling 06.26.70.44.05 before June 19

El Comité des Fêtes de Cudos en asociación con USB Athlétisme organiza la 5ª edición del Trail des Trottebiots.

Abierto a todas las categorías, desde cadetes hasta masters.

Este año, los recorridos de los dos Trails y de la caminata han sido revisados.

1 carrera de 9 km

1 carrera de 17 km

1 marcha de 9 km

1 carrera infantil de menos de 1 km para niños de 7 a 11 años.

Inscripción en Protiming y posibilidad de inscripción in situ el día del evento (con suplemento).

Comidas disponibles después de la carrera, previa reserva llamando al 06.26.70.44.05 antes del 19 de junio

Das Festkomitee von Cudos organisiert in Zusammenarbeit mit dem USB Athlétisme die 5. Ausgabe des Trail des Trottebiots.

Offen für alle Kategorien von Cadets bis Masters.

Dieses Jahr werden die Strecken der beiden Trails und der Wanderung überarbeitet.

1 Lauf von 9 km

1 Lauf von 17 km

1 Wanderung von 9km

1 Kinderlauf von weniger als 1km Länge für 7-11Jährige.

Anmeldung über Protiming und Möglichkeit der Anmeldung vor Ort am Tag der Veranstaltung (gegen Aufpreis).

Möglichkeit eines Essens nach dem Lauf bei Reservierung unter 06.26.70.44.05 vor dem 19. Juni

Mise à jour le 2023-06-10 par OT du Bazadais