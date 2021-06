Paris Petit Bain Paris CUCURUCHO – Petit Bain Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

CUCURUCHO – Petit Bain Petit Bain, 23 juin 2021-23 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 23 juin 2021

de 18h à 20h

gratuit

Co-fondateur de Radio Groovalizacion Radio et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythme Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013. https://www.facebook.com/djcucurucho http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-06-23T18:00:00+02:00_2021-06-23T20:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris