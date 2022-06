Marché Potier de Cucuron Place de l’Étang, 24 juillet 2022 09:00, Cucuron.

Dimanche 24 juillet, 09h00 Sur place Entrée libre https://www.terresdeprovence.org/cucuron

La 7ème édition du Marché de la Céramique de Cucuron se tiendra le dimanche 24 juillet de 9H à 19H place de l’Étang de ce beau village de Provence.

30 CÉRAMISTES

Dans la douceur de l’été provençal, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir un bel éventail de créations d’une sélection de potiers et céramistes.

Cette manifestation nous permet de vous présenter et de vendre la poterie contemporaine à tous les publics. Ce marché de la céramique est un lieu d’échange et de communication. Il est un carrefour de la vie artistique, et cherche à faire que l’art de la céramique entre véritablement dans le quotidien de tous.

Les amateurs de belles céramiques pourront apprécier la diversité des techniques : faïence, terre vernissée, grès, porcelaine, raku, sculpture et bijoux, ainsi que la personnalité et les spécialités de chaque potier et céramiste dans le travail des matières, des émaux, des formes et des teintes.

Des animations qui seront proposées tout au long de la journée dans une ambiance festive :

• l’incontournable atelier terre pour tous

• la vente de bols solidaires

• la loterie pour élire le plus beau stand (2 tirages dans la journée)

