MARCHÉ DE NOËL Cucugnan, 2 décembre 2023, Cucugnan.

Cucugnan,Aude

Marché de Noël au village de Cucugnan de 10h à 18h. Stands variés – animations et jeux pour enfants – Arrivée du Père Noël en moto à 16h30..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Cucugnan 11350 Aude Occitanie



Christmas market in the village of Cucugnan from 10am to 6pm. Various stalls – entertainment and games for children – Arrival of Santa Claus on motorcycle at 4.30pm.

Mercado de Navidad en el pueblo de Cucugnan de 10.00 a 18.00 horas. Puestos variados – animación y juegos para niños – Llegada de Papá Noel en moto a las 16.30 h.

Weihnachtsmarkt im Dorf Cucugnan von 10 bis 18 Uhr. Verschiedene Stände – Animationen und Spiele für Kinder – Ankunft des Weihnachtsmanns auf einem Motorrad um 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque