TRANSCORBIERES GRAVEL TOUR 2023 2 route de Duilhac, 19 mai 2023, Cucugnan.

Rando Gravel/ VTT. Parcours autour des châteaux du Pays Cathare.

Deux parcours : 45km 1000d+ et 75km 1800D+ .

Animations toute la journée dans le village avec initiation marche nordique / animations diverses enfants. Sur inscription..

2023-05-19 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-19 . EUR.

2 route de Duilhac

Cucugnan 11350 Aude Occitanie



Gravel/ Mountain bike ride. Route around the castles of the Cathar country.

Two routes : 45km 1000d+ and 75km 1800D+.

Animations all day in the village with initiation Nordic walking / various animations for children. On registration.

Paseos en bicicleta de gravilla/montaña. Ruta por los castillos del país cátaro.

Dos recorridos: 45km 1000d+ y 75km 1800D+.

Animaciones durante todo el día en el pueblo con iniciación a la marcha nórdica / animaciones variadas para niños. Inscripción obligatoria.

Wanderung Gravel/ Mountainbike. Strecken rund um die Schlösser des Katharerlandes.

Zwei Strecken: 45km 1000d+ und 75km 1800D+.

Ganztägige Animationen im Dorf mit Einführung in das Nordic Walking / verschiedene Animationen für Kinder. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-02-16 par A.D.T. de l’Aude / OTI Corbières Salanque Méditerranée