Concert exceptionnel à Cubzac les Ponts Eglise St Julien, 29 avril 2023, Cubzac-les-Ponts.

La chorale Mélodia fête ses 30 ans et à l’occasion vous propose un concert exceptionnel sous la direction de Frédéric Serrano..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Eglise St Julien

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mélodia choir celebrates its 30th anniversary and offers you an exceptional concert under the direction of Frédéric Serrano.

El coro Mélodia celebra su 30 aniversario y ofrece un concierto excepcional bajo la dirección de Frédéric Serrano.

Der Chor Mélodia feiert sein 30-jähriges Bestehen und bietet Ihnen zu diesem Anlass ein außergewöhnliches Konzert unter der Leitung von Frédéric Serrano.

Mise à jour le 2023-04-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme