Circuit du patrimoine de Cublize Cublize Cublize, 16 septembre 2023, Cublize.

Circuit du patrimoine de Cublize 16 et 17 septembre Cublize

Cublize et son histoire

L’association Cublize et son histoire de Cublize organise les journées européennes du patrimoine le samedi 16 juillet et le dimanche 17 juillet 2023. Cet évènement sera en collaboration avec la commune de Cublize.

Nous vous proposons un circuit à votre convenance accompagnée d’une carte avec les différents lieux à visiter :

 La Croix du Gars,

 L’Eglise Saint Martin,

 La Croix de l’ancien cimetière,

 La chapelle de Meyré et la chapelle des prêtres du cimetière,

 Le lavoir de la Platte,

 La Croix des Grossières.

Des documents seront à votre disposition dans le hall de la mairie. Des membres de l’association vous accueilleront sur les sites de l’église et du cimetière.

Présidente de Cublize et son histoire

Geneviève Borodine

Contact : borodinegenevieve@gma

Cublize 20, rue de l’Hôtel-de-Ville 69550 Cublize Cublize 69550 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Cublize et son histoire