Eté actif – canoë nocturne La Forge d’Ans, 2 août 2023, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans.

Descente en canoë nocturne, encadrée par un professionnel.

Age minimum 8 ans, inscription et réservation obligatoires.

Tarif 10€ – paiement à la réservation..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 23:00:00. .

La Forge d’Ans

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Canoeing at night, supervised by a professional.

Minimum age 8 years, registration and reservation required.

Price 10€ – payment at reservation.

Piragüismo nocturno, supervisado por un profesional.

Edad mínima 8 años, se requiere inscripción y reserva.

Precio 10? – pago en el momento de la reserva.

Nächtliche Kanufahrt unter professioneller Anleitung.

Mindestalter 8 Jahre, Anmeldung und Reservierung erforderlich.

Preis: 10 ? – zahlung bei der Buchung.

Mise à jour le 2023-04-13 par Isle-Auvézère