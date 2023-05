Concert à la bougie, Femme Squelette Eglise, 7 mai 2023, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans.

Romane (So Lune) et Dawa Salfati, chanteuses multi-instrumentistes, nous offrent un set à la sensibilité fragile et corrosive.

Buvette et petite restauration sur place.

18h apéro chant libre ouvert à tous – des carnets de chants seront mis à disposition..

Eglise

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Romane (So Lune) and Dawa Salfati, multi-instrumentalist singers, offer us a set with a fragile and corrosive sensitivity.

Refreshment bar and snacks on site.

6pm free singing aperitif open to all – songbooks will be available.

Romane (So Lune) y Dawa Salfati, cantantes multiinstrumentistas, nos ofrecen un conjunto de sensibilidad frágil y corrosiva.

Refrescos y tentempiés in situ.

a las 18.00 h, aperitivo de canto gratuito abierto a todos – habrá cancioneros disponibles.

Romane (So Lune) und Dawa Salfati, Sängerinnen und Multi-Instrumentalistinnen, bieten uns ein Set mit zerbrechlicher und ätzender Sensibilität.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

18 Uhr Aperitif mit freiem Gesang, offen für alle – Gesangsbücher werden zur Verfügung gestellt.

