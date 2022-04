cubiKron3.0 Square du Palais de Justice Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

cubiKron3.0 Square du Palais de Justice, 14 mai 2022, Lille. cubiKron3.0

du samedi 14 mai au dimanche 2 octobre à Square du Palais de Justice

**cubiKron3.0** apparaît selon l’artiste comme un protecteur de la nature. Destinée à « vivre » dehors, l’œuvre cubique compose avec celle-ci de manière inattendue. « Il est apparu que la structure du cubiKron3.0 protège la nature en instaurant une mise à distance de l’homme au sol que le cubiKron recouvre mais aussi à l’aire, l’espace qu’il occupe. Un autre effet inattendu sont les oiseaux qui prennent rapidement le contrôle de l’espace devenu protégé ». Féru de physique chimie, Éric Baudart s’interroge sur le potentiel d’un objet à s’inscrire comme un « corps simple », considérant cette dénomination utilisée en chimie pour décrire une substance constituée d’un seul type d’élément chimique. Le « corps simple », fait opposition au « corps composés », infiniment plus nombreux, structurés d’au moins deux éléments différents associés de diverses manières. Par une disposition répétée à l’identique de ligne de ressorts de matelas, cet élément devient corps, s’inscrivant dans une anatomie intelligible. cubiKron3.0 « fait matière par le jeu combinatoire des possibles juxtapositions ». cubiKron3.0 apparaît selon l’artiste comme un protecteur de la nature. Square du Palais de Justice 25 Av. du Peuple Belge, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T00:00:00 2022-05-14T23:58:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T23:59:00;2022-05-16T00:00:00 2022-05-16T23:59:00;2022-05-17T00:00:00 2022-05-17T23:59:00;2022-05-18T00:00:00 2022-05-18T23:59:00;2022-05-19T00:00:00 2022-05-19T23:59:00;2022-05-20T00:00:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T00:00:00 2022-05-21T23:59:00;2022-05-22T00:00:00 2022-05-22T23:59:00;2022-05-23T00:00:00 2022-05-23T23:59:00;2022-05-24T00:00:00 2022-05-24T23:59:00;2022-05-25T00:00:00 2022-05-25T23:59:00;2022-05-26T00:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T00:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T00:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T23:59:00;2022-05-30T00:00:00 2022-05-30T23:59:00;2022-05-31T00:00:00 2022-05-31T23:59:00;2022-06-01T00:00:00 2022-06-01T23:59:00;2022-06-02T00:00:00 2022-06-02T23:59:00;2022-06-03T00:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T00:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T00:00:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-06T00:00:00 2022-06-06T23:59:00;2022-06-07T00:00:00 2022-06-07T23:59:00;2022-06-08T00:00:00 2022-06-08T23:59:00;2022-06-09T00:00:00 2022-06-09T23:59:00;2022-06-10T00:00:00 2022-06-10T23:59:00;2022-06-11T00:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T00:00:00 2022-06-12T23:59:00;2022-06-13T00:00:00 2022-06-13T23:59:00;2022-06-14T00:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T00:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T00:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T00:00:00 2022-06-19T23:59:00;2022-06-20T00:00:00 2022-06-20T23:59:00;2022-06-21T00:00:00 2022-06-21T23:59:00;2022-06-22T00:00:00 2022-06-22T23:59:00;2022-06-23T00:00:00 2022-06-23T23:59:00;2022-06-24T00:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T00:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T00:00:00 2022-06-26T23:59:00;2022-06-27T00:00:00 2022-06-27T23:59:00;2022-06-28T00:00:00 2022-06-28T23:59:00;2022-06-29T00:00:00 2022-06-29T23:59:00;2022-06-30T00:00:00 2022-06-30T23:59:00;2022-07-01T00:00:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T00:00:00 2022-07-02T23:59:00;2022-07-03T00:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T00:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T00:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T00:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T00:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T23:59:00;2022-08-21T00:00:00 2022-08-21T23:59:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T23:59:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T23:59:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T23:59:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T23:59:00;2022-08-27T00:00:00 2022-08-27T23:59:00;2022-08-28T00:00:00 2022-08-28T23:59:00;2022-08-29T00:00:00 2022-08-29T23:59:00;2022-08-30T00:00:00 2022-08-30T23:59:00;2022-08-31T00:00:00 2022-08-31T23:59:00;2022-09-01T00:00:00 2022-09-01T23:59:00;2022-09-02T00:00:00 2022-09-02T23:59:00;2022-09-03T00:00:00 2022-09-03T23:59:00;2022-09-04T00:00:00 2022-09-04T23:59:00;2022-09-05T00:00:00 2022-09-05T23:59:00;2022-09-06T00:00:00 2022-09-06T23:59:00;2022-09-07T00:00:00 2022-09-07T23:59:00;2022-09-08T00:00:00 2022-09-08T23:59:00;2022-09-09T00:00:00 2022-09-09T23:59:00;2022-09-10T00:00:00 2022-09-10T23:59:00;2022-09-11T00:00:00 2022-09-11T23:59:00;2022-09-12T00:00:00 2022-09-12T23:59:00;2022-09-13T00:00:00 2022-09-13T23:59:00;2022-09-14T00:00:00 2022-09-14T23:59:00;2022-09-15T00:00:00 2022-09-15T23:59:00;2022-09-16T00:00:00 2022-09-16T23:59:00;2022-09-17T00:00:00 2022-09-17T23:59:00;2022-09-18T00:00:00 2022-09-18T23:59:00;2022-09-19T00:00:00 2022-09-19T23:59:00;2022-09-20T00:00:00 2022-09-20T23:59:00;2022-09-21T00:00:00 2022-09-21T23:59:00;2022-09-22T00:00:00 2022-09-22T23:59:00;2022-09-23T00:00:00 2022-09-23T23:59:00;2022-09-24T00:00:00 2022-09-24T23:59:00;2022-09-25T00:00:00 2022-09-25T23:59:00;2022-09-26T00:00:00 2022-09-26T23:59:00;2022-09-27T00:00:00 2022-09-27T23:59:00;2022-09-28T00:00:00 2022-09-28T23:59:00;2022-09-29T00:00:00 2022-09-29T23:59:00;2022-09-30T00:00:00 2022-09-30T23:59:00;2022-10-01T00:00:00 2022-10-01T23:59:00;2022-10-02T00:00:00 2022-10-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Square du Palais de Justice Adresse 25 Av. du Peuple Belge, 59800 Lille Ville Lille lieuville Square du Palais de Justice Lille Departement Nord

Square du Palais de Justice Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

cubiKron3.0 Square du Palais de Justice 2022-05-14 was last modified: by cubiKron3.0 Square du Palais de Justice Square du Palais de Justice 14 mai 2022 lille Square du Palais de Justice Lille

Lille Nord