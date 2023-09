VIVONS LE THÉÂTRE : MÉDECIN MALGRÉ LUI Cubières-sur-Cinoble, 18 novembre 2023, Cubières-sur-Cinoble.

Cubières-sur-Cinoble,Aude

De Molière. Sganarelle aime sa femme et sa femme l’aime, alors de temps en temps Sganarelle la frappe à coups de bâtons pour le lui exprimer. Un jour voulant se venger un peu, elle profite de l’apparition de deux hommes qui cherchent un médecin, pour désigner son mari et leur dire qu’il est médecin, mais qu’il ne veut pas que ça se sache et qu’il n’avouera que s’ils le frappent à grands coups de bâtons. Voilà comment Sganarelle va se retrouver chez Géronte et…

Avec : Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Mise en scène : Christian Chessa.

Régie : Alain Mueller. Administration : Richard Troisvallets.

Apéro dinatoire offert par la commune.

Places limitées, réservation obligatoire. Aucune réservation le jour même..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Cubières-sur-Cinoble 11190 Aude Occitanie



By Molière. Sganarelle loves his wife and his wife loves him, so from time to time Sganarelle beats her with sticks to show it. One day, wanting a bit of revenge, she takes advantage of the appearance of two men looking for a doctor, to point out her husband and tell them that he’s a doctor, but that he doesn’t want anyone to know, and that he’ll only confess if they hit him with a stick. This is how Sganarelle ends up at Géronte?s and…

With : Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Stage direction: Christian Chessa.

Stage manager: Alain Mueller. Administration: Richard Troisvallets.

Aperitif dinner offered by the commune.

Limited seating, booking essential. No reservations on the day.

Por Molière. Sganarelle ama a su mujer y su mujer le ama a él, así que de vez en cuando Sganarelle la golpea con palos para decírselo. Un día, queriendo vengarse un poco, aprovecha la aparición de dos hombres que buscan a un médico para señalar a su marido y decirles que es médico, pero que no quiere que nadie lo sepa y que no confesará si no le pegan con un palo. Así es como Sganarelle acaba en casa de Géronte y…

Protagonistas : Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Dirección: Christian Chessa.

Director de escena: Alain Mueller. Administración: Richard Troisvallets.

Aperitivo y cena ofrecidos por el ayuntamiento.

Plazas limitadas, imprescindible reservar. No se admiten reservas ese mismo día.

Von Molière. Sganarelle liebt seine Frau und seine Frau liebt ihn, also schlägt Sganarelle sie von Zeit zu Zeit mit Stöcken, um ihr das zu zeigen. Eines Tages will sie sich ein wenig rächen und nutzt das Auftauchen zweier Männer, die einen Arzt suchen, um auf ihren Mann zu zeigen und ihnen zu sagen, dass er Arzt ist, dass er aber nicht will, dass es jemand erfährt und dass er nur gestehen wird, wenn sie ihn mit Stöcken schlagen. So kommt es, dass Sganarelle bei Géronte und…

Mit: Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Regie: Christian Chessa.

Regie: Alain Mueller. Verwaltung: Richard Troisvallets.

Apéro dinatoire offeriert von der Gemeinde.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich. Keine Reservierung am selben Tag.

Mise à jour le 2023-09-19 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin