15ÈME FÊTE D’ANTAN Cubières-sur-Cinoble Aude

Début : 2024-07-28 10:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Cubières-sur-Cinoble plonge dans les années 1900. Vous pourrez retracer la vie de vos grands-parents voire arrière-grand-parents, rythmée au fil des 4 saisons, vie qui tournait autour du travail de la terre principalement. Les villageois vous invitent à venir découvrir les prouesses des métiers d’autrefois où force et solidarité animaient les cœurs de village dans les années 1900 : écriture à la plume Sergent Major, scieurs de long, moteurs, véhicules anciens, sabotier, boulanger, moulin, cerclage, battage du blé, lavandières,… la vie tourne autour du travail de la terre et de la famille.

Défilé et exposition des anciennes voitures avec les vieilles Soupapes Catalanes.

Pendant 2 jrs de 10h à 18h, faites un bond dans le temps et retrouvez les rudiments de la vie d’antan notamment au travers des visites guidées

Danses traditionnelles avec le groupe Danse Trad’ Narbonne.

Nombreuses animations gratuites et inédites pour petits et grands

tout le week-end.

Restauration libre les 2 jours et parking à disposition.

Même programme pour le dimanche. + Banda « L’Entrain Narbonnais » et le groupe folklorique « Les Campajaïres »

Venez nombreux partager de bons moments intergénérationnels.

Cubières-sur-Cinoble 11190 Aude Occitanie



