Cuban’O² : journée du 3 juillet Crozet Crozet Catégories d’évènement: Ain

Crozet

Cuban’O² : journée du 3 juillet Crozet, 3 juillet 2022, Crozet. Cuban’O² : journée du 3 juillet Sommet de la télécabine du Fierney Restaurant le Yéti Crozet

2022-07-03 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-03 17:00:00 17:00:00 Sommet de la télécabine du Fierney Restaurant le Yéti

Crozet Ain Crozet EUR Vous avez adoré vous déchaîner sur de la salsa au sommet de nos montagnes, on vous en redonne encore pour cette journée ! Venez prendre un grand bol d’air frais au sommet du Fierney, vous initier ou confirmer vos aptitudes à danser la salsa cubaine. contact@paysdegex-tourisme.com +33 4 50 28 09 16 https://www.paysdegex-montsjura.com/ Sommet de la télécabine du Fierney Restaurant le Yéti Crozet

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de Tourisme du Pays de Gex

Détails Catégories d’évènement: Ain, Crozet Autres Lieu Crozet Adresse Sommet de la télécabine du Fierney Restaurant le Yéti Ville Crozet lieuville Sommet de la télécabine du Fierney Restaurant le Yéti Crozet Departement Ain

Crozet Crozet Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crozet/

Cuban’O² : journée du 3 juillet Crozet 2022-07-03 was last modified: by Cuban’O² : journée du 3 juillet Crozet Crozet 3 juillet 2022 Ain Crozet

Crozet Ain