Cubanista, la nueva vida Théâtre du Casino Barrière Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire

Cubanista, la nueva vida Théâtre du Casino Barrière, 25 février 2022, Les Ponts-de-Cé. Cubanista, la nueva vida

du vendredi 25 février au vendredi 29 avril à Théâtre du Casino Barrière

1957, Jack Lewis est nommé par le président Eisenhower comme ambassadeur des Etats unis d’Amérique à Cuba. Il arrive avec sa fille Mary promise à de brillantes études à Harvard. De son côté Teresa, jeune femme de La Havane s’occupe de son Frère Luis depuis la mort de leurs parents. Le jeune homme captivé par les valeurs d’indépendance de la révolution et le flegme de la vie cubaine va bouleverser l’avenir et le destin de ces deux familles… “_Une comédie musicale aux saveurs calientes où l’amour et les liberté dépasseront les différences_” Mise en scène & Chorégraphie : Alexis Mériaux & Raffaele Lucania.

3 formules possibles : dîner spectacle, cocktail spectacle ou spectacle seul

La promesse d’une soirée endiablée aux rythmes des plus grands tubes subtilement pimentés pour un dépaysement total Théâtre du Casino Barrière 777 Ponts de Flandres Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T21:00:00 2022-02-25T23:00:00;2022-03-04T21:00:00 2022-03-04T23:00:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T23:00:00;2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T23:00:00;2022-04-08T21:00:00 2022-04-08T23:00:00;2022-04-29T21:00:00 2022-04-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Autres Lieu Théâtre du Casino Barrière Adresse 777 Ponts de Flandres Ville Les Ponts-de-Cé lieuville Théâtre du Casino Barrière Les Ponts-de-Cé Departement Maine-et-Loire

Théâtre du Casino Barrière Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-ponts-de-ce/

Cubanista, la nueva vida Théâtre du Casino Barrière 2022-02-25 was last modified: by Cubanista, la nueva vida Théâtre du Casino Barrière Théâtre du Casino Barrière 25 février 2022 Les Ponts-de-Cé Théâtre du Casino Barrière Les Ponts-de-Cé

Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire