Casino Barrière de Lille, le vendredi 15 octobre à 21:00

1957, Jack Lewis est nommé par le président Eisenhower comme ambassadeur des Etats unis d’Amérique à Cuba. Il arrive avec sa fille Mary promise à de brillantes études à Harvard. De son côté Teresa, jeune femme de La Havane s’occupe de son Frère Luis depuis la mort de leurs parents. Le jeune homme captivé par les valeurs d’indépendance de la révolution et le flegme de la vie cubaine va bouleverser l’avenir et le destin de ces deux familles… — Mise en scène & Chorégraphie : Alexis Mériaux & Raffaele Lucania. Une production barrière.

à partir de 25€

Une comédie musicale aux saveurs calientes où l'amour et les libertés dépasseront les différences. Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille

