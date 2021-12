Cuba Paname Espace Tonkin, 8 avril 2022, Villeurbanne.

Cuba Paname

Espace Tonkin, le vendredi 8 avril 2022 à 20:00

Sous la direction d’Isel Rasua, fondateur du groupe Tempo Forte, Cuba Paname interprète les plus belles chansons du répertoire parisien de la grande époque. Sur des rythmes cubains, une écoute rafraîchissante de Sous le Ciel de Paris, Les amants de Saint Jean, La Javanaise nous est proposée. L’authenticité et l’exigence de la culture musicale cubaine et le phrasé si particulier de la langue française: une opération risquée que les 7 artistes cubains et français de talent réussissent avec brio. Énergique et créative, la musique de Cuba Paname, ravive les souvenirs et invite à la fête et au partage. Nous en avons grand besoin. _Isel Rasua : batterie, timbalès – Lou Rivaille : chant – Yiadiana Ming : piano – Hervé Francony : sax ténor, flûte – Christophe Donnadieu : trompette – Patrick Vassort : contrebasse – Lester Alonso : congas, bongos_

Chanson Française et musique cubaine en partenariat avec l’association Sonerhon

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:30:00