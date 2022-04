Cuba – L’ombre de Fidel Bourbon-Lancy, 30 avril 2022, Bourbon-Lancy.

Cuba – L’ombre de Fidel rue Pingré de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy

2022-04-30 15:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 rue Pingré de Farivilliers Espace Robert Cochet

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

EUR « Je ne m’étais jamais imaginé Cuba sans Fidel, je veux dire dans cette originalité culturelle et sociale telle qu’on se la représente. Les Cubains eux-mêmes, orphelins (ou libérés?) du Lider Maxima depuis son décès en 2016 ont été surpris, eux qui vivaient dans son ombre depuis 1959. Je m’y rendais pour un premier reportage 50 ans après, en 2009, puis une seconde fois 10 ans plus tard en 2019. » Laurent JEANNIN

En parallèle de l’exposition, une projection-conférence sera organisée au Cinéma Rio Borvo.

Du 30 avril au 29 mai,

Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h – Espace Robert Cochet.

Gratuit

Renseignements au 03 85 89 23 23.

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

+33 3 85 89 23 23

rue Pingré de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy

