EXPÉRIENCE MEDUSA Cuarto Mundo, 19 novembre 2022, Marseille.

EXPÉRIENCE MEDUSA Samedi 19 novembre, 18h00 Cuarto Mundo

6€

♫CUMBIA♫

Cuarto Mundo 32 Rue Estelle, 13006 Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:cuartomundo13@gmail.com »}, {« data »: {« author »: « Medusa Cumbia », « cache_age »: 86400, « description »: « MEDUSA vous pru00e9sente sa premiu00e8re vidu00e9o officielle tournu00e9e u00e0 Marseille !!!nud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5nMARA DEL CARMENnOn reprend un morceau du grand maestro de la cumbia Andres Landero !!!nDes images plein les yeux, de superbes souvenir de cette scu00e8ne merveilleuse, le thu00e9u00e2tre Sylvain, partagu00e9e avec le mythique groupe chilien Chico Trujillo Europe nMerci 4to.mundo pour cette beautu00e9 de vidu00e9o, Le Molotov pour la confiance, Danse Cocotte pour ces vu00eatements de scu00e8ne incroyables, Sebus pour le super mixage rapido, Cycles Fayah pour le pru00eat des vu00e9los, et VOUUUUUS TOU.TES pour u00eatre si pru00e9sent et nous soutenir u00e0 chaque fois plus !!!nnLu00e9a Jarmasson/ Yssry : chantnColine Fourment : chant et trompettenAniousha Peicaud : trompettenAriane Woringer : SaxophonesnMarion Bruzet : SaxhornnElodie Paladino : accordu00e9onnLaura Aspic : timbalesnMagali Sarda : congasnFrance Duclairoir : contrebasse/basse », « type »: « video », « title »: « MEDUSA CUMBIA – Mara Del Carmen / Andres Landero (cover) – (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/wvaTrR4R7lg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=wvaTrR4R7lg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC1tYD_oQpkHJ_pvGfAoplTg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



* Twich ~OBS ~Insta ~fb

Regardez la vidéo de MEDUSA réalisée par 4to.mundo cet été dans les rues de notre belle Marsella : cuartomundo13@gmail.com* Twich ~OBS ~Insta ~fbRegardez la vidéo de MEDUSA réalisée par 4to.mundo cet été dans les rues de notre belle Marsella : https://www.youtube.com/watch?v=wvaTrR4R7lg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T18:00:00+01:00

2022-11-19T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cuarto Mundo Adresse 32 Rue Estelle, 13006 Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Cuarto Mundo Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Cuarto Mundo Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

EXPÉRIENCE MEDUSA Cuarto Mundo 2022-11-19 was last modified: by EXPÉRIENCE MEDUSA Cuarto Mundo Cuarto Mundo 19 novembre 2022 Cuarto Mundo Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône