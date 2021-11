Cuarteto Tafi Médiathèque José Cabanis, 26 novembre 2021, Toulouse.

Cuarteto Tafi

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 26 novembre à 12:30

### Music’halte Le Cuarteto Tafi apporte à la musique argentine un vent frais de créativité, de qualité et d’originalité. Le Cuarteto Tafi apporte à la musique argentine un vent frais de créativité, de qualité et d’originalité. Autour de **Leonor Harispe**, chanteuse, **Ludovic Deny** (bouzouki), **Matthieu Guenez** (guitare et oud) et **Frédéric Theiler** (percussions) offrent leurs influences jazz, pop, afro et orientales aux compositions. _Pour des raisons techniques la Music’halte aura lieu à la Médiathèque José Cabanis et non pas à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine_ ### Infos pratiques Le 26 novembre à 12h30

