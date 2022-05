Cuarteto Lunares Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 6 août 2022, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Cuarteto Lunares Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

2022-08-06 20:30:00 – 2022-08-06 23:00:00

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

EUR Le Cuarteto Lunares est un ensemble de quatre jeunes musiciens issus de la nouvelle génération du tango qui explorent depuis sa création la fusion entre la musique de chambre et la musique populaire.

Une formation atypique, un répertoire original et des arrangements personnels sont les fondements et la signature de ce groupe. Ainsi le quartet interprète un Tango actuel reflétant les nouveaux courants qui traversent les musiques populaires d’Argentine. La découverte de jeunes compositeurs de la nouvelle vague du tango argentin les orientent vers un répertoire multiple, original et méconnu en Europe. On y retrouve les racines du genre avec de nettes références au tango traditionnel ou encore à Piazzolla mais aussi de nouvelles influences : candombe, jazz…

Le Cuarteto Lunares est aussi le parti pris d’une formation unique, violon, bandonéon, violoncelle et contrebasse, qui pousse la violoniste Aurélie Gallois à transcrire et orchestrer l’ensemble du répertoire, lui donnant ainsi une sonorité propre.

Ils enregistrent en 2017 l’album “A Horas Truncas”.

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

