Cuarteto Cafe con Pan – Concert de musique cubaine

20 août 2022

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully Le Cuarteto Cafe con Pan, un nom qui rappelle le phrasé du bombo, cette grosse caisse des carnavals de Cuba, un groupe qui vibre au rythme de la salsa, 4 musiciens, tous passés par cette île, 4 companeros pour une soirée d’écoute et de danse. – par la Communauté de Communes du Val de Sully –

