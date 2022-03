Cuantro Puntos Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cuantro Puntos

Brique Rouge, le vendredi 22 avril à 20:30

Brique Rouge, le vendredi 22 avril à 20:30

Danse —– **Vendredi d’expression de la MJC Toulouse Empalot** **Other Side Company & Colectivo Carretel** Au plus profond du temps humain, un groupe à quatre pattes recouvre la scène, sous le rythme des percussions tribales. Il se cherche, se manque avant de trouver l’unisson en une masse compacte. Puis vient une bouffée d’énergie, dans une valse bestiale la meute se lance pour tenter d’habiter l’espace en communauté. Ces corps animalisés qui se rencontrent, se soutiennent ou se repoussent, dessinent le reflet d’une société primitive dans une chorégraphie à l’état brut.

Entrée libre et solidaire dans la limite des places disponibles

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T23:59:00

