MARCHE DE NOËL Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle, 2 décembre 2023, Petite-Rosselle.

Petite-Rosselle,Moselle

La ville de Petite-Rosselle et l’OMSC organisent leur traditionnel Marché de Noël !

Au programme de ces deux-jours : visite du Saint-Nicolas, rencontre avec le Père Noël, maquillage pour enfants, chants de Noël, idées cadeaux, restauration et bien d’autres choses encore !

Notre programme détaillé :

Samedi 2 décembre :

15h00 : Inauguration avec la Musique Municipale et les Majorettes

15h45 : Chants de Noël par les élèves de l’école primaire

Vieille-Verrerie

16h15 : Parade du Saint-Nicolas avec distribution de chocolat

15h00 – 19h00 : À la rencontre du Père Noël

16h30 – 19h30 : Déambulation musicale avec Top Fanfare

15h30 – 18h30 : Maquillage pour enfants et sculpture sur ballons

19h30 : Chants de Noël

Dimanche 3 décembre :

12h00 : Repas (15 euros, réservation au 06.83.19.08.05

14h00 – 18h00 : À la rencontre du Père Noël

14h00 : Arrivée de la course des Pères Noël (Odas 57)

14h30 – 17h30 : Maquillage pour enfants et sculpture sur ballons

15h00 – 15h30 : Amis du chant

15h00 – 18h00 : Déambulation musicale avec la fanfare des Bonhommes de Neige et Cracheur de feu. Tout public

Samedi 2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 19:30:00. 0 EUR.

Ctr Saint-Charles

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est



The town of Petite-Rosselle and the OMSC organize their traditional Christmas Market!

The two-day program includes a visit from Saint-Nicolas, a meeting with Santa Claus, face painting for children, Christmas carols, gift ideas, food and much more!

Our detailed program:

Saturday, December 2 :

3:00 pm: Inauguration with the Municipal Band and Majorettes

3:45pm: Christmas carols by elementary school pupils

Vieille-Verrerie

4:15pm: Saint-Nicolas parade with chocolate distribution

3:00 pm – 7:00 pm: Meet Santa Claus

4:30 pm – 7:30 pm: Musical parade with Top Fanfare

3:30 pm – 6:30 pm: Face painting for children and balloon sculpture

7:30 pm: Christmas carols

Sunday, December 3 :

12h00 : Meal (15 euros, reservation at 06.83.19.08.05

2:00 pm – 6:00 pm: Meet Santa Claus

2:00 pm: Santa Claus race finish (Odas 57)

2:30 pm – 5:30 pm: Children’s face painting and balloon sculpture

3:00 pm – 3:30 pm: Amis du chant

3:00 pm – 6:00 pm: Musical parade with the Bonhommes de Neige brass band and Cracheur de feu (fire-eater)

La ciudad de Petite-Rosselle y la OMSC organizan su tradicional Mercado de Navidad

El programa, de dos días de duración, incluye la visita de San Nicolás, un encuentro con Papá Noel, pintacaras para los niños, villancicos, ideas para regalos, comida y mucho más

Nuestro programa detallado:

Sábado 2 de diciembre :

15.00 h: Apertura con la Banda Municipal y Majorettes

15.45 h: Villancicos cantados por alumnos de primaria

Vieille-Verrerie

16.15 h: Pasacalles de San Nicolás con reparto de chocolate

15.00 – 19.00: Encuentro con Papá Noel

16.30 – 19.30 h: Pasacalles musical con Top Fanfare

15.30 h – 18.30 h: Pintacaras para niños y globoflexia

19.30 h: Villancicos

Domingo 3 de diciembre :

12.00 h: Comida (15 euros, reserva el 06.83.19.08.05)

14.00 h – 18.00 h: Encuentro con Papá Noel

14.00 h: Fin de la carrera de Papá Noel (Odas 57)

14.30 – 17.30 h: Pintacaras para niños y globoflexia

15.00 – 15.30: Amigos del canto

15.00 h – 18.00 h: Pasacalles musical con las bandas de música Bonhommes de Neige y Cracheur de feu

Die Stadt Petite-Rosselle und die OMSC organisieren ihren traditionellen Weihnachtsmarkt!

Auf dem Programm stehen an diesen beiden Tagen: Besuch des Nikolaus, Treffen mit dem Weihnachtsmann, Kinderschminken, Weihnachtslieder, Geschenkideen, Essen und Trinken und vieles mehr!

Unser detailliertes Programm :

Samstag, 2. Dezember :

15.00 Uhr: Eröffnung mit der Stadtmusik und den Majoretten

15.45 Uhr: Weihnachtslieder von den Schülern der Grundschule

Vieille-Verrerie

16.15 Uhr: Nikolausparade mit Verteilung von Schokolade

15.00 – 19.00 Uhr: Treffen mit dem Weihnachtsmann

16.30 – 19.30 Uhr: Musikalischer Umzug mit Top Fanfare

15.30 – 18.30 Uhr: Kinderschminken und Ballonschnitzen

19.30 Uhr: Weihnachtslieder

Sonntag, 3. Dezember :

12.00 Uhr: Mittagessen (15 Euro, Reservierung unter 06.83.19.08.05)

14.00 – 18.00 Uhr: Treffen mit dem Weihnachtsmann

14.00 Uhr: Ankunft des Rennens der Weihnachtsmänner (Odas 57)

14.30 – 17.30 Uhr: Kinderschminken und Ballonskulptur

15.00 – 15.30 Uhr: Freunde des Gesangs

15.00 – 18.00 Uhr: Musikalischer Umzug mit der Kapelle « Les Bonhommes de Neige » und Feuerspucker

Mise à jour le 2023-11-24 par FORBACH TOURISME