CT&GP – Céline Thibault & Géraud Pellottiero Halle des Blancs-Manteaux, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

ENSŌ VARIATIONS / Installation/ Performance / Une sculpture d’acier monumentale et des acrobates qui fendent les airs.

Immersives, les œuvres de Céline & Géraud réveillent en nous des sensations et des souvenirs intimes. Elles hybrident matières et pensées et rassemblent celles et ceux qui n’ont pas peur du grand saut.

ENSŌ VARIATIONS se revendique comme un laboratoire d’explorations corporelles autour de la sculpture ENSŌ. La rencontre entre artisans du mouvement aux disciplines variées (danseurs, acrobates, free runners..) renforce la dynamique collaborative de la structure. Expérimentations hybrides entre art contemporain, performances et arts vivants se succéderont. ENSŌ VARIATIONS est une prise de risque et de hauteur où corps et sculpture se modèlent et se modulent dans un aller-retour permanent calligraphiant le vide de leurs ombres projetées. Une invitation à se balancer, vous bousculer jusqu’à chavirer, le souffle coupé.

Halle des Blancs-Manteaux 3BIS Rue du Marché des Blancs-Manteaux 75004 Paris

