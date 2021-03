Rennes Epitech Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes CTF Cybersécurité à Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

CTF Cybersécurité à Epitech Rennes Epitech Rennes, 10 mars 2021-10 mars 2021, Rennes. CTF Cybersécurité à Epitech Rennes

Epitech Rennes, le mercredi 10 mars à 16:00

Capture The Flag Cybersécurité animé par Killian, étudiant en 2e année à Epitech Rennes. Exercice consistant à exploiter des vulnérabilités affectant des logiciels de manière à s’introduire sur des ordinateurs pour récupérer les drapeaux, preuves de l’intrusion. Workshop Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T16:00:00 2021-03-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Epitech Rennes Adresse 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Ville Rennes