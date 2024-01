AGIR POUR BIEN VIEILLIR – La santé par le mouvement CSP BREIL Nantes, jeudi 22 février 2024.

AGIR POUR BIEN VIEILLIR – La santé par le mouvement Atelier de 2h en groupe de 15 personnes, où le mouvement vient prévenir et soulager les maux du quotidien. Gratuit, sur inscription au Centre de Santé du Breil : 02.52.10.86.63. Reservé aux + de 60ans 22 février – 18 avril, les jeudis CSP BREIL Gratuit, inscription au centre de santé du Breil ou par téléphone au 02.52.10.86.63.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T10:30:00+01:00 – 2024-02-22T12:30:00+01:00

Fin : 2024-04-18T10:30:00+02:00 – 2024-04-18T12:30:00+02:00

Le Centre de Santé du Breil et l’association Accompagnement Soins et Santé proposent une serie d’ateliers sur la prévention du vieillissement par la mouvement.

Au programme du 22 février 2024 de 10h30 à 12h30 : une infirmière vous accompagne pour apprendre de nouveaux gestes vous permettant de lutter contre les douleurs et les maux du quotidien.

Au programme du 21 mars 2024 de 10h30 à 12h30 : agir pour renforcer son équilibre et prévenir les chutes… facteur clé d’un vieillissement réussi, venez apprendre avec notre infirmière des exercices adapté au quotidien pour renforcer sa capacité à bien vieillir.

Au programme du 18 avril 2024 de 10h30 à 12h30 : destiné à prévenir et traiter les troubles digestifs et inconforts abdominaux, ce temps vous permet de trouver des solutions aux problèmes de constipation, de douleurs abdominales…toujours grâce au mouvement.

Par groupe de 15 personnes maximum, c’est un temps privilégié pour parler de santé du quotidien. Toutes les activités sont adaptées aux difficultées de chacun.

Ces temps sont gratuits, prévoir une tenue confortable et adaptée.

Ateliers à destination des personnes de + de 60 ans.

CSP BREIL 2 RUE DE LA JALOTTERIE Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108663 »}]