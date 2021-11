Saint-Arnoult Saint-Arnoult 14800, Saint-Arnoult CSO Pros & Amateurs Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: 14800

Parmi les temps forts de l’événement : le Grand Prix Pro 1 à 140cm dimanche après midi contact@picdeauville.com +33 2 31 14 04 04 http://www.pole-international-cheval.com/ Pendant ces 3 jours de compétition, près de 1 000 engagés s’élancent sur la piste du grand manège du Pôle et rivalisent dans 12 épreuves nationales du programme.

