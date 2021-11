Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque CSO PRO, AM, CLUB ET PONEY Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque Indoor. Pass sanitaire obligatoire Port du masque obligatoire en intérieur sur décision préfectorale. Restauration : les soirs au panoramique à partir de jeudi soir, les midis à la Brasserie Piste Rouge. Rendez-vous au Pôle Européen du Cheval. contact@pec-lemans.com +33 2 43 89 66 93 http://pole-europeen-du-cheval.com/ Indoor. Pass sanitaire obligatoire Port du masque obligatoire en intérieur sur décision préfectorale. Restauration : les soirs au panoramique à partir de jeudi soir, les midis à la Brasserie Piste Rouge. ROUTE DE FEUMUSSON POLE EUROPÉEN DU CHEVAL Yvré-l’Évêque

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

