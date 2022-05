CSO – Poneys SHF

CSO – Poneys SHF, 7 mai 2022, . CSO – Poneys SHF

2022-05-07 – 2022-05-08 Concours de saut d’obstacle SHF (Société Hippique Française) pour Poneys au Haras national du Pin. Ce concours est organisé par l’ONP (Organisation Normandie Poney) . Accès libre au public. Concours de saut d’obstacle SHF (Société Hippique Française) pour Poneys au Haras national du Pin. Ce concours est organisé par l’ONP (Organisation Normandie Poney) . Accès libre au public. info@harasnationaldupin.fr +33 6 82 93 65 17 http://www.haras-national-du-pin.com/ Concours de saut d’obstacle SHF (Société Hippique Française) pour Poneys au Haras national du Pin. Ce concours est organisé par l’ONP (Organisation Normandie Poney) . Accès libre au public. dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville