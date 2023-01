CSO Indoor Ponam Club > Pôle Hippique de Saint-Lô Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Lô

CSO Indoor Ponam Club > Pôle Hippique de Saint-Lô Saint-Lô, 12 février 2023, Saint-Lô . CSO Indoor Ponam Club > Pôle Hippique de Saint-Lô Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

2023-02-12 – 2023-02-12 Saint-Lô

Manche Le centre équestre du Pôle Hippique organise une journée de compétition pour les cavaliers de Ponam-Club le dimanche 12 février ! Rendez-vous au Hall du Pôle Hippique – Entrée Libre – Exposants – Restauration sur place. Renseignements au 06 07 83 45 17. Le centre équestre du Pôle Hippique organise une journée de compétition pour les cavaliers de Ponam-Club le dimanche 12 février ! Rendez-vous au Hall du Pôle Hippique – Entrée Libre – Exposants – Restauration sur place. Renseignements au 06 07 83 45 17. Accueil Saint-Lô

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Lô Autres Lieu Saint-Lô Adresse Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche Ville Saint-Lô lieuville Saint-Lô Departement Manche

Saint-Lô Saint-Lô Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lo/

CSO Indoor Ponam Club > Pôle Hippique de Saint-Lô Saint-Lô 2023-02-12 was last modified: by CSO Indoor Ponam Club > Pôle Hippique de Saint-Lô Saint-Lô Saint-Lô 12 février 2023 manche Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche Saint-Lô

Saint-Lô Manche