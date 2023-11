M14 – XV – CSM Gennevilliers RC Asnières 1 / RC Senlis 1 / Amicale Sarcelles CSM Gennevilliers Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine M14 – XV – CSM Gennevilliers RC Asnières 1 / RC Senlis 1 / Amicale Sarcelles CSM Gennevilliers Gennevilliers, 13 janvier 2024, Gennevilliers. M14 – XV – CSM Gennevilliers RC Asnières 1 / RC Senlis 1 / Amicale Sarcelles Samedi 13 janvier 2024, 14h00 CSM Gennevilliers CSM Gennevilliers 201 avenue Laurent Cely Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:30:00+01:00

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu CSM Gennevilliers Adresse 201 avenue Laurent Cely Ville Gennevilliers Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville CSM Gennevilliers Gennevilliers latitude longitude 48.924567;2.304331

CSM Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gennevilliers/