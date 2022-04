CSIO de France de la division 2 de saut d’obstacles, 23 juin 2022, .

CSIO de France de la division 2 de saut d’obstacles

2022-06-23 – 2022-06-26

Le CSIO DEAUVILLE est une étape majeure de la Longines EEF Series et sera un nouveau rendez-vous incontournable en Normandie et à Deauville.

Les circuits mythiques des Coupes des nations permettent aux meilleurs talents de la discipline de s’affronter par équipes tout au long de l’année à travers le monde. Ce circuit de concours de saut d’obstacles de niveau 3* inclue les 38 fédérations nationales membres de la Fédération Equestre Européenne. À travers cette série, les différentes équipes s’affrontent lors de huit épreuves qualificatives, deux demi-finales et une finale qui se tient Varsovie, en Pologne. Le CSIO DEAUVILLE sera une demi-finale permettant de se qualifier pour cette finale.

Pendant quatre jours, les meilleurs cavaliers représenteront leur nation avec l’ambition de faire briller leurs couleurs au Pôle international du Cheval Longines-Deauville.

