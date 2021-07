Épinal Bibliothèques & Médiathèques Intercommunales Épinal, Vosges Csil à la bibliothèque multimédia intercommunale Bibliothèques & Médiathèques Intercommunales Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Csil à la bibliothèque multimédia intercommunale Bibliothèques & Médiathèques Intercommunales, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Épinal. Csil à la bibliothèque multimédia intercommunale

du mardi 27 juillet au samedi 31 juillet à Bibliothèques & Médiathèques Intercommunales

Csil bibliothèque multimédia intercommunale du 27 au 31 juillet. Les ateliers seront organisés en deux groupes du lundi 27 au vendredi 30 avec les ateliers suivants : •Présentation de la collection Philonimo •Recherche et premier croquis du corbeau •Gravure et encrage de plaque •Impression de la gravure Le samedi 31 juillet, les deux groupes seront réunis afin de réaliser un dessin collectif. Site internet de Csil : [www.csil.graphics](http://www.csil.graphics) Instagram : [https://www.instagram.com/csil__/](https://www.instagram.com/csil__/) Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Bibliothèques & Médiathèques Intercommunales 48 Rue Saint-Michel 88000 Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T16:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T16:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T16:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:00:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T16:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèques & Médiathèques Intercommunales Adresse 48 Rue Saint-Michel 88000 Ville Épinal lieuville Bibliothèques & Médiathèques Intercommunales Épinal