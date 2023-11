Repas de la Saint-Valentin CSE Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Repas de la Saint-Valentin CSE Wattrelos, 14 février 2024, Wattrelos. Repas de la Saint-Valentin Mercredi 14 février 2024, 19h00 CSE 25€ Venez participer au repas de la Saint-Valentin dans la salle du CSE de Wattrelos ou vous pourrez assister à des représentations de Claude Michel, Johny Fostier et Gibs Vocaly. CSE 10 Rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 53 19 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T19:00:00+01:00 – 2024-02-14T21:00:00+01:00

2024-02-14T19:00:00+01:00 – 2024-02-14T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu CSE Adresse 10 Rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville CSE Wattrelos latitude longitude 50.702393;3.215545

