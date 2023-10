E vijin peût in muchi en ote CSE Wattrelos, 28 janvier 2024, Wattrelos.

E vijin peût in muchi en ote Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 CSE 9€

Léonard et Marguerite ont loué pour trois semaines une caravane résidentielle dans un camping de la côte de d’Azur. Ils y viennent avec leur fille de 20 ans et ont la surprise de découvrir que le propriétaire du camping est un ancien compatriote. A côté d’eux vient s’installer un couple originaire du nord de la France. Mais , tout en étant inspecteur de police, Léonard manque vraiment de flair , et c’est Evelyne , sa fille qui découvre qu’en fait, le voisin est un gangster en fuite. Mais l’amour fait souvent des miracles, et quand cupidon transperce le cœur d’Evelyne et du truand….

Dimanche 28 janvier 2024 à 16h

Au Centre Socio-Educatif, 10 rue Gustave Delory à Wattrelos

Tarif : 9€

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Wattrelos à partir du mercredi 15 novembre 2023 à 10h – Informations au 03.20.75.85.86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:30:00+01:00

