le Wonder Noël CSE Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

le Wonder Noël CSE, 11 décembre 2022, Wattrelos. le Wonder Noël Dimanche 11 décembre, 13h30 CSE

Entrée 5€ à partir de 3 ans – Billetterie à l’Office à partir du 18 Novembre

par la troupe Tempsdanse CSE 10 Rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 4ème édition du Wonder Noël par la troupe Tempsdanse. La Troupe Tempsdanse vous proposent une après-midi basée sur la féerie de Noël, au profit de l’association Wonder Augustine. > 13h30 : Kermesse

> 15h30 : Spectacle

Petite restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T13:30:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu CSE Adresse 10 Rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Centre-Ville Ville Wattrelos lieuville CSE Wattrelos Departement Nord

CSE Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

le Wonder Noël CSE 2022-12-11 was last modified: by le Wonder Noël CSE CSE 11 décembre 2022 CSE WATTRELOS Wattrelos

Wattrelos Nord